17日、熊本市の路上で男性が男2人に金を奪われたと届け出た通報について、警察は「強盗の事実は確認できなかった」と発表しました。男性がウソの通報をしていたということです。17日午前4時半過ぎ、熊本市中央区慶徳堀町にいた50代の男性から「2人組に襲われてお金を取られた」と110番通報がありました。警察によりますと、男性は停車した車に1人でいたところ、ナイフを持った男2人に脅され、バッグから現金2万円を奪われたと説明