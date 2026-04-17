「噛むブレスケア すみっコぐらし グレープ＆ヨーグルト」小林製薬は、水なしで息をリフレッシュできるグミタイプの口中清涼食品「噛むブレスケア」から、現代の大人たちの共感や癒しの存在となっている「すみっコぐらし」と初めてコラボレーションしたパッケージを4月30日から数量限定で発売する。水なしですぐに息をリフレッシュできる手軽さと、カリッとした食感で人気のグミタイプの口中清涼食品「噛むブレスケア」は、今回、