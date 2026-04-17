

「噛むブレスケア すみっコぐらし グレープ＆ヨーグルト」

小林製薬は、水なしで息をリフレッシュできるグミタイプの口中清涼食品「噛むブレスケア」から、現代の大人たちの共感や癒しの存在となっている「すみっコぐらし」と初めてコラボレーションしたパッケージを4月30日から数量限定で発売する。

水なしですぐに息をリフレッシュできる手軽さと、カリッとした食感で人気のグミタイプの口中清涼食品「噛むブレスケア」は、今回、「すみっコぐらし」とコラボレーションした。

人気キャラクターの「しろくま」「ぺんぎん？」「とんかつ」「ねこ」「とかげ」などが描かれた全10種のラベルシールは、思わず集めたくなるような愛らしいデザインになっている。

今回コラボレーションする「すみっコぐらし」は、やわらかく緩い雰囲気を持つ見た目の可愛さだけでなく、ちょっぴりネガティブな等身大のキャラクターが魅力とのこと。どこかにコンプレックスを抱えながらも自分らしく健気に生きる姿は、現代の大人たちの性格と重なる部分も多く、子どもから大人まで世代を超えた幅広い共感を集めている。また、キャラクターの特徴である“すみっこ好き”な部分は、日本人の感覚にも近いものがあるという。そこから生まれる不思議な安心感や癒しを与えてくれる“すみっコ”たちは、日々の暮らしにそっと寄り添い、励ましてくれる存在として、昨今人気のキャラクターとなっている。

今回のコラボレーションによって、「噛むブレスケア」は「すみっコぐらし」の愛らしい世界観に触れて心も解きほぐされるようなイメージで、ストレスの多い現代社会に生きる若年層をはじめ、幅広い生活者にとって、息ケアがより身近な習慣となることを目指す。

フレーバーについては、グレープ味とヨーグルト味をアソートした。グミフレーバーとして最も支持の高いグレープ味（同社調査（2024年3月）普段グミを食べる20〜60代男女（n＝651））と、他のフレーバーとのアソートが好評なヨーグルト味が甘酸っぱさを感じさせ、リフレッシュできる味となっている。グレープ味は従来品からリニューアルし、みずみずしいぶどう感のある風味にこだわった、すっきりと爽やかな味わいになった。

同品はサンエックスとの商品化契約に基づき、小林製薬が企画・制作した製品となる。

［小売価格］396円（税別）

［発売日］4月30日（木）

小林製薬＝https://www.kobayashi.co.jp