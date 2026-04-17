ローソンは１７日、新業態の小型スーパーを首都圏に今年８月までに出店すると発表した。鮮度にこだわった野菜や精肉に加え、冷凍食品などを手頃な価格で提供する。コンビニで獲得しきれていない節約志向の顧客獲得を目指す。低価格帯を中心に並べた「ローソンストア１００」の店舗を一部改修し開業する。通常のローソンに比べ、青果や総菜といった食品の比率を高める。地域の需要や売れ行きを見極めながら出店の拡大を検討する