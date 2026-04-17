2026年4月10日（金）から12日（日）までの3日間、Kアリーナ横浜にて開催されたグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』がABEMAにて国内独占・無料生放送された。【映像】RIIZEのカッコ良すぎるパフォーマンスこの度ABEMAでは、本公演に出演したアーティストにアンケートインタビューを敢行。DAY3に出演したALPHA DRIVE ONEのインタビューをお届けする。『マイナビ presents The Performa