◇セ・リーグヤクルト―巨人（2026年4月17日神宮）巨人などで活躍し、通算525本塁打を記録した清原和博氏（58）が17日、CS放送のフジテレビONEでヤクルト―巨人戦のテレビ解説を務めた。セ・リーグ首位のヤクルト・池山隆寛監督について振られると「ルーキーの時からかわいがってもらった」と言及。「そのままの姿が今、出ている」と、同じ関西出身の2学年先輩の、チームを明るく引っ張る兄貴分的な監督ぶりを評した。