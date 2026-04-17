ポケモン30周年のピックアップテーマ「うたう」をイメージしたグッズ「Pokémon Timeless Adventure」が、4月23日にポケモンセンターオンラインで発売されることが発表された。 【画像あり】ラジオから流れる音楽を楽しでいるポケモンたちグッズ一覧 今回登場するグッズには、ピカチュウ・チコリータ・ヒノアラシ・ワニノコがジョウト地方でラジオから流れる音楽を楽しんでいるようすを描いた