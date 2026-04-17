マラソン日本記録（２時間４分５５秒）を持つ大迫傑（３４）＝リーニン＝、前日本記録保持者で現歴代２位（２時間４分５６秒）の鈴木健吾（３０）＝横浜市陸協＝、日本歴代１４位（２時間６分１４秒）の平林清澄（２３）＝ロジスティード＝の３人がチームを組み、５月２５日に米国コロラド州で行われるボルダー・ボルダー１０キロレースに参加することが１７日、発表された。個人レースのほか、３人の合計タイムで競うチーム戦も