事故車両坂出警察署 17日昼過ぎ、香川県坂出市の県道で道路を横断していた高齢の女性が軽自動車にはねられました。女性は意識不明の重体です。 警察によりますと、午後1時10分ごろ坂出市横津町の県道で、近くに住む87歳の女性が道路を渡ろうとしていたところ、軽自動車にはねられました。女性は意識不明の重体です。 現場は見通しの良い片側1車線の直線道路です。 警察は軽自動車を運転していた坂出市久米町