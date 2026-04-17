ハーマンインターナショナルは、「JBL」ブランドより、ウルトラポータブルBluetoothスピーカー「JBL Go 5」を2026年4月23日（木）より発売します。実売価格は7700円（税込）。 「JBL Go 5」（ブラック） 記事のポイント コンパクトで持ち運びしやすい「JBL Go」シリーズの最新機種は、簡単にステレオ再生が楽しめる新機能「AirTouch」を搭載。2台の「Go 5」を軽く接触させるだけで、簡単にステレオペアリングできます。