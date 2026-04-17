Ｊ１横浜Ｍは１７日、神奈川・横須賀市内で行われた、明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１１節・川崎戦（１８日、日産）に向けた練習の冒頭を公開した。アウェー開催だった３月２２日の対戦（ＭＵＦＧ国立）は５―０で大勝したが、百年構想リーグはここまで３勝７敗で９位と波に乗れない。前節（１１日）のＦＣ東京戦に１―３で敗れるなど、?大勝効果?もなく２２日の川崎戦後は２連敗中。それだけに巻き返しのきっかけを、ホーム開