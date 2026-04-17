M.I.A.が、7枚目のスタジオアルバム『M.I.7』を本日4月17日に自身のインディーレーベル OHMNIMUSICよりリリースした。 （関連：ROTTENGRAFFTY、止まらず進み続けたバンドの底力が炸裂観客と本気でぶつかり合ったZepp Shinjuku公演） 本作は、7つのロケーションでそれぞれ7日間で書き下ろされた7曲が収録され、アメリカのゴスペルグループ サンデー・サービス・クワイアがゲスト