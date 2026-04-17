メ～テレ（名古屋テレビ） 17日正午過ぎ、名古屋市中区の久屋大通公園で開かれていたイベントのステージで、バックモニターが突然倒れ、ステージ上にいた3人がけがをしました。 消防によりますと、17日午後0時10分ごろ、名古屋市中区栄の久屋大通公園エンゼル広場で「舞台が倒れて3人程度けがをしている」と目撃者から119番通報がありました。 特設ステージのバックモニターが倒れ