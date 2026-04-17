昭和３０年代をテーマにした懐かしさがあふれる商店街「豊後高田昭和の町」（大分県豊後高田市）では、今年９月１０日に誕生２５周年を迎える。これを記念して４月２９日〜５月６日まで「昭和の町感謝祭」を行う。昭和の町商店街で２店舗以上の買い物をしてレシートを集め、購入金額に応じて豪華景品が当たるくじが引ける商店街周遊ラリーを実施。また、日頃のうっぷんを発散する「ちゃぶ台返し選手権」や「祝い餅つき芸」の披