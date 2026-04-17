昭和３０年代をテーマにした懐かしさがあふれる商店街「豊後高田昭和の町」（大分県豊後高田市）では、今年９月１０日に誕生２５周年を迎える。これを記念して４月２９日〜５月６日まで「昭和の町感謝祭」を行う。

昭和の町商店街で２店舗以上の買い物をしてレシートを集め、購入金額に応じて豪華景品が当たるくじが引ける商店街周遊ラリーを実施。また、日頃のうっぷんを発散する「ちゃぶ台返し選手権」や「祝い餅つき芸」の披露、大道芸のパフォーマンス、「ポン菓子」の実演・無料配布ほか、懐かしさがあふれるイベントを予定している。

「豊後高田昭和の町」は現存する昭和の建物はそのままに、当時の様子をより忠実に再現。各商店は、「一店一宝」として、その店の歴史を物語る昭和のお宝を展示し、また「一店一品」として、そのお店自慢の昭和の商品を販売している。

また昭和３２年式のボンネットバスが日曜日・祝日を中心にまちなかを運行。車掌の独特のガイドも行っている。

◆豊後高田昭和の町誕生２５周年「昭和の町感謝祭」

・期間：令和８年４月２９日（水・祝）〜５月６日（水・振休）

・場所：昭和のまち・てらす（大分県豊後高田市新町９６７番地１）、 昭和の町各商店街

・公式サイト ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｂｕｎｇｏｔａｋａｄａ．ｏｉｔａ．ｊｐ／ｓｉｔｅ／ｓｈｏｗａｎｏｍａｃｈｉ／４０８８８．ｈｔｍｌ