【動画】Mrs. GREEN APPLE『Harper’s BAZAAR』特別ムービー／Mrs. GREEN APPLE（通常版）大森元貴（特別版）の表紙ビジュアル 『Harper’s BAZAAR（ハーパーズ バザー）』の公式SNSが更新され、2026年6月号（4月20日発売）のカバーに登場するMrs. GREEN APPLEの特別ムービーが公開された。 それぞれがティファニーのアイコニックなコレクション「ティファニー