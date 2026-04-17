日立ソリューションズ西日本は4月16日、購買管理システム「Hi-PerBT 購買管理」に工事業向けの発注・検収機能を追加した最新版を提供開始した。○「Hi-PerBT 購買管理」とは「Hi-PerBT 購買管理」は、見積・発注・検収などの購買業務を効率化する購買管理システム。全社の購買業務の標準化により、事務手続きの時間短縮と内部統制の強化を実現する。また、購買実績の一元管理、誤発注・検収漏れの防止、ペーパーレス化を通じて、業