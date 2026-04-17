『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 白間美瑠「Scale up」』好評発売中！ 発売を記念して、誌面カットを公開！ 好評発売中の白間美瑠のデジタル写真集『Scale up』は、週刊SPA!の人気グラビアコーナー『グラビアン魂』では収まりきらなかった未公開カットを贅沢に収録した一冊。アイドルから脱皮し、妖艶さを増した彼女が、縁起の良いゴールドの水着や黒のランジェリーを纏い、大人の魅力を全開にしてい