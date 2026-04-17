いちよし証券 [東証Ｐ] が4月17日昼(12:00)に非開示だった業績見通しを発表。26年3月期の業績予想は連結経常利益が前の期比2.6倍の62.3億円に拡大する見通しと発表した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 ファンドラップや投資信託の残高が順調に積み上がりストック型ビジネスモデルへの転換が一段と進み、いわゆる安定収益である受益証券のその他の受入手数料が増加したこと等により、営業収益が増加