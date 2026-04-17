人気レースクイーンの霧島聖子（34）が17日までに自身のインスタグラムを更新。“全方位OK”ミニスカ・コス姿を披露した。「正面、全身、バックショット、どこから撮っても盛れる最高コスチューム」とつづり、ブルー、白、ピンクのミニスカ・コスチューム姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「聖子さんコス似合ってて可愛い」「美しいです」「おしりがチャームポイントでしょうか」「可愛くてカッコいい」「