いま、世界で再び「UFO」への関心がにわかに高まっています。ドナルド・トランプ大統領が準備しているとウワサされるUFOの極秘情報。それを発表する日付として囁かれている「7月8日」は、実はUFO史において極めて特別な意味を持つことをご存知ですか？ 今から約80年前の1947年7月8日は、UFO史上最も有名な墜落事件「ロズウェル事件」でアメリカ軍が空飛ぶ円盤の回収したことが地元紙で報じられた日なのです。 この奇妙な