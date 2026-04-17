BTSが今日から東京ドームに立つ。チケットはすでに完売しており、BTSがどんなパフォーマンスを見せるのか、大きな期待が寄せられている。【写真】JUNG KOOK、真夜中デートのお相手は？ただ、いまのBTSの大きさは、コンサートでどれだけ観客を集めるかだけでは測れない。むしろ興味深いのは、BTSが単に公演会場を埋めるだけでなく、韓国への訪韓需要まで動かす存在になっていることだ。“移動する経済圏”となったBTS韓国の文化体育