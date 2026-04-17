Image: Raymond Wong / Gizmodo コメントが曖昧になるような配慮は行き届いていますね…。現在、スマートグラスはさまざまな形で人々の反感を買っていますが、おそらく最も物議を醸しているのは、Meta（メタ）がRay-Ban Meta AIスマートグラスに顔認識機能を追加する可能性があることでしょう。この話を知って、｢それヤバくない？｣と思った方、Metaは、仮に顔認識機能を追加するとしても、｢