介護が必要になったとき、利用できるサービスや相談先に迷う方は少なくありません。 本人の生活を支え、家族の介護負担を軽減するのが介護保険制度です。介護保険制度には、在宅サービスや施設サービスなど、さまざまな支援があります。 本記事では、介護保険制度の基本やサービスの種類、利用までの流れを解説します。 監修社会福祉士：小田村 悠希（社会福祉士）・資格：社会福祉士、研修認定精神保