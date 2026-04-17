インスタグラム、フェイスブックなどを運営するMeta社の最高経営責任者（CEO）マーク・ザッカーバーグ氏が、従業員への「対話とフィードバック」の提供を目的とした、自身の3Dアバターの開発に携わった。「フィナンシャル・タイムズ」紙が報じたもの。ザッカーバーグ氏は、自身の業務負荷を管理するためのCEO AIエージェントも開発中だという。 【写真】Uberのダラ・コスロシ