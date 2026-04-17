仙台の松井蓮之「逆に若いうちに経験できてよかったんじゃないか、と」味方選手を咎め、ピッチ上でユニフォームの胸ぐらを掴む前代未聞の光景がSNS上で大きな注目を集めた。ベガルタ仙台の副キャプテン、MF松井蓮之に激しく叱責されたFW安野匠との間で紡がれた知られざる後日談を含めて、百年構想リーグで唯一、無傷の開幕10連勝を続ける仙台に何が起こっていたのかを追った。（取材・文＝藤江直人）スマートフォンに思いがけ