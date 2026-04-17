タレントの小島瑠璃子（32）の“自己認識”がネット上で話題になっている。【もっと読む】小島瑠璃子の未来は“茶人”だ！ 「お茶専門店」成功の先にある“ビジネス無双”の未来注目を浴びているのは、4月15日に本人のYouTubeチャンネルにアップされた指原莉乃（33）との対談動画の一場面。指原が、小島のことを「ちょっと優等生で、たまに鋭いことを言う」と評しつつ、「今の芸能界で誰とかぶってると思う？」と小島に尋ねた