タレントの小島瑠璃子（32）の“自己認識”がネット上で話題になっている。

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注目を浴びているのは、4月15日に本人のYouTubeチャンネルにアップされた指原莉乃（33）との対談動画の一場面。指原が、小島のことを「ちょっと優等生で、たまに鋭いことを言う」と評しつつ、「今の芸能界で誰とかぶってると思う？」と小島に尋ねた。小島が「ファーストサマーウイカちゃん？」と答えると、指原は「近いとは思わないけど、お互い頭良いと思う」と、肯定も否定もせず。

さらに「でも、瑠璃子があんなふうにチャキチャキしゃべってるのも想像できないし、ウイカちゃんが政治の番組出てるのも想像できない」と、そもそもタイプが違うから比較できないと“分析”してみせた。

週刊誌芸能記者がこう言う。

「ネット上には、指原さんよりも辛口のコメントが噴出しています。２人のやりとりを報じた記事のコメント欄には、小島さんとウイカさんが《全く被らないと思う》といった、小島さんの“自己認識”が的外れだとする反応が続々で、プチ炎上気味ですね」

確かに、一時期の小島は選挙特番で中継キャスターとして立ち回りの良さを絶賛された一方、ファーストサマーウイカ（35）はバラエティー番組で下世話なネタもはばかりなく繰り広げるなど、トークの方向性は全く異なる。「2人とも頭の回転が速くて、大物相手でもあまり物おじしないところは似ている」（芸能事務所マネジャー）とはいえ、小島はそもそもタレント色が強いし、ウイカは女優色が濃くなっているという違いもある。今の芸能界での立ち位置は明らかにウイカの方が上である以上、「かぶらない」とするネット上の声も、もっともか。前出の週刊誌芸能記者はこう指摘する。

「ただ、小島さんがウイカさんを、やはり、自らに似ていると感じつつ、以前から脅威ですらあると認識してきた感は強いですね。2020年に放送された、ウイカさんがMCを務めていた『「任意同行」願えますか？』（日本テレビ系）に出演した際、小島さんは、冗談めかしつつも『もうガタガタですよ』とぶっちゃけたほか、『指原莉乃ちゃんとは、ハンパねえやつ出てきたなって話してる』とウイカさんを持ち上げていましたから、ライバル視しつつ、すり寄っておいた方が得だと考えていたのではないでしょうか」

「かぶっているのはウイカ」発言の真意は、本当に似ているかどうかというより、個人事務所を立ち上げ、昨年10月から芸能活動を再開したこじるりの高度な計算の表れ？

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