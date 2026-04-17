◇パ・リーグソフトバンク6―0楽天（2026年4月16日北九州市民）ソフトバンクは柳田悠岐外野手（37）が決勝3号3ランなど4打点の活躍で連敗を2で止め、首位陥落の危機を救った。2016年7月20日のオリックス戦以来10年ぶり4本目の“北九州弾”。年1回の開催でお立ち台からファンへ「来年も会いましょう」と7年契約が終わる来季以降の現役をにおわせ、沸かせた。2安打4打点、37歳のヒーロー・柳田は年1度の開催である北九州に