サッカー・J1のヴィッセル神戸は、現地時間16日（日本時間17日未明）、サウジアラビアのジェッダで、アジアクラブナンバー1を競う「AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）2025/26」ファイナルズの準々決勝に臨み、カタールのアル・サッドに、PK戦の末に勝利した。神戸は、開始早々の6分に先制を許すも、24分に大迫勇也選手のヘディングシュートで同点に追いつく。1-1で迎えた後半、相手の主軸である元ブラジル代表FWロベ