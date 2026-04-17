©️ABCテレビ 母親が第三者を介在させた形で転落死。独り残された娘は、“加害者の娘”として生きることを余儀なくされ、絶望から母の後を追おうとし……。 4月12日から放送が開始したドラマ『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠、毎週日曜よる10時15分～）は、畑芽育と志田未来の実力派女優コンビがダブル主演を務めるヒューマンサスペンス。“とにかく間違えてしまう女”中田ユメ