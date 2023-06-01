映画のあらすじを書いた、いわゆるネタバレ記事をインターネット上に公開したとして、著作権法違反の罪に問われている男の裁判で、東京地裁はネタバレ記事が著作権を侵害したと認め、男に執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。インターネット上でサイトを運営する会社の代表・竹内渉被告（39）は、映画「ゴジラ-1.0」などのあらすじを書いた、いわゆるネタバレ記事を作成してネット上で公開し、映画配給会社などの著作権を侵害