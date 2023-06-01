在日中国大使館は１６日、記者会見を開き、３月に中国人の殺害などを予告する脅迫を受けていたと発表した。同大使館によると、３月５日に届いた元警察官や自衛官のグループを名乗る脅迫状には、日本国内の中国人を殺害するとの内容が書かれていた。３１日には、大使館の爆破を予告するＳＮＳ投稿があったという。施泳臨時代理大使は記者会見で、「法に基づいて厳粛に処罰し、類似事件の再発防止を徹底するよう改めて日本側に強