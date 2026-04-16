防衛産業の成長戦略を議論する作業部会に出席した小泉防衛相（左から3人目）と赤沢経産相（同2人目）＝16日午後、防衛省政府は16日、防衛産業の成長戦略を議論する作業部会の会合を防衛省で開き、小型無人航空機について「新しい戦い方」を支える重要な装備品だとして、早期に大量生産できる国内生産基盤の構築が必要だと確認した。軍民両用（デュアルユース）技術の市場は、2035年に全世界で約130兆円規模への成長が期待され