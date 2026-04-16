SIRUP（シラップ）のホールツアー「SIRUP HALL TOUR 2026 “P.S.”」で、追加ゲストアーティストが発表された。5月23日（土）に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催される公演にはAyumu Imazu、5月24日（日）に大阪・NHK大阪ホールで開催される公演にはhard life（ハード・ライフ）が出演する。ツアータイトルの“P.S.” には、先に行われたライブハウスツアー「LIVE HOUSE TOUR 2026 “TURN THE PAGE”」でファンとともに重ねた時間の