SIRUP、ホールツアー「P.S.」追加ゲスト発表｜東京公演にAyumu Imazu、大阪公演にhard life

SIRUP（シラップ）のホールツアー「SIRUP HALL TOUR 2026 “P.S.”」で、追加ゲストアーティストが発表された。5月23日（土）に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催される公演にはAyumu Imazu、5月24日（日）に大阪・NHK大阪ホールで開催される公演にはhard life（ハード・ライフ）が出演する。

ツアータイトルの“P.S.” には、先に行われたライブハウスツアー「LIVE HOUSE TOUR 2026 “TURN THE PAGE”」でファンとともに重ねた時間の先に、“追伸”として届けたいメッセージが込められているという。追加ゲストアーティストの参加によって、「OWARI DIARY」シリーズの世界観をより深く楽しめる、集大成のステージとなりそうだ。

また、4月18日（土）10時よりチケットの一般発売がスタート。ライブハウスツアーは全公演ソールドアウトとなっており、今回のホールツアーも早めのチェックがおすすめだ。

SIRUPは、自身がホストを務めるイベント「Grooving Night」を継続的に開催するほか、6月からはアジアツアー「SIRUP ASIA TOUR 2026 “TURN THE PAGE IN ASIA”」を開催。さらに、8月開催の「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2026 in EZO」への出演も決定しており、国内外で活動の幅を広げている。

Ayumu Imazu

【ツアー情報】

hard life

「SIRUP HALL TOUR 2026 “P.S.”」

会場・日程日程：2026年5月23日（土）開場/開演：16:00 / 17:00会場：東京・LINE CUBE SHIBUYA問い合わせ：クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669（月・水・金 12:00〜16:00）SPECIAL GUEST：Ayumu Imazu

日程：2026年5月24日（日）開場/開演：17:00 / 18:00会場：大阪・NHK大阪ホール問い合わせ：キョードー関西・キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00〜17:00土日祝休業）SPECIAL GUEST：hard life

チケット詳細：https://x.gd/d1z4O3