【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BUDDiiSが、7月8日にメジャー1stシングルをリリースすることが決定した。 ■“ノスタルジック”を感じられる新アーティスト写真も公開！ 本シングルは、BUDDiiSとともに夏を楽しめる一枚。“時間を巻き戻す”平成・ノスタルジックがテーマとなっており、“あの頃”のアホらしくて意味不明なくらいの楽しさと青春を、BUDDiiSと一緒に体感できるシングルだ。