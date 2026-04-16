BUDDiiSメジャー1stシングル発売決定！テーマは“時間を巻き戻す”平成・ノスタルジック

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BUDDiiSが、7月8日にメジャー1stシングルをリリースすることが決定した。

■“ノスタルジック”を感じられる新アーティスト写真も公開！

本シングルは、BUDDiiSとともに夏を楽しめる一枚。“時間を巻き戻す”平成・ノスタルジックがテーマとなっており、“あの頃”のアホらしくて意味不明なくらいの楽しさと青春を、BUDDiiSと一緒に体感できるシングルだ。また、今年の夏が未来のあなたにとって巻き戻したいと思えるような尊い時間であってほしいという願いも込められている。

併せて、新アーティスト写真も公開。シングルのテーマに沿った“ノスタルジック”を感じられる衣装や小物に注目だ。

さらに、メジャー1stシングルの発売を記念し、全国各地を巡るリリースイベントの開催が決定。

BUDDiiSは、2月11日にメジャー1stアルバム『THIS IS BUDDiiS』をリリースし、オリコンデイリーランキング1位、オリコンウィークリーランキング2位を獲得。同作を引っさげ、全国を回る春ツアーを開催中。6月6日・7日には千葉・幕張メッセ 幕張イベントホールにて追加公演も決まっている。

■リリース情報

2026.07.08 ON SALE

SINGLE「タイトル未定」

■関連リンク

リリースイベントの詳細はこちら

https://buddiis.com/contents/1065735

BUDDiiS OFFICIAL SITE

https://buddiis.com/