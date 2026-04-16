4月9日、木南晴夏が主演を務める新ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系）の第1話が放送され、SNSでは、夫のモラハラぶりが物議を醸している。※以下、ネタバレを含みます。ご了承のうえお読みください。【写真】妻・木南晴夏の肩をそっと抱き、献身的なサポートをする玉木宏「家政婦扱い」に「義母との比較」本作は、木南演じる主人公・あゆみと、レストラン経営者の夫・渉（中村俊介）との夫婦生活がストーリーの