鹿児島市の平川動物公園で飼育されているカリフォルニアアシカのミコが、高知に移動することになりました。 ミコは３歳のメスで、2022年5月に平川動物公園で生まれました。今回、繁殖のため高知県立のいち動物公園に移動します。 展示は4月15日に終了していて、高知への出発は4月24日の予定です。 今回のミコの引っ越しで、平川動物公園でのカリフォルニアアシカの飼育数は、オス1頭、メス1頭となります。 ・ ・ ・