早起きな猫ちゃんの可愛すぎる目覚ましに、癒やされる人が続出しています。話題の動画の再生回数は3万3000回を超え「パパママを起こしてる姿がかわいい」「起こされるのはイヤなんだね」「めっちゃ可愛い2人ですね」といったコメントが集まっています。 【動画：早朝に目を覚ましたネコ→飼い主を起こそうとして…『熱烈な目覚まし』が最高すぎる】 仲良しなふたりの朝の風景 YouTubeアカウント「短足マンチカンのプリンと