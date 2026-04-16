緊迫が続くイラン情勢で、三重県内の製造業などにも影響が広がっています。一見三重県知事：「物資の関係で、値上がりや物の調達がなかなかいつも通りにはいかないという話が出てきている」三重県によりますと、自動車部品メーカーや半導体メーカーなどで塗装に使うシンナーが、アメリカによるイラン攻撃前の半分ほどしか入手できなくなり、製品を塗装しないまま出荷するケースも出ていま