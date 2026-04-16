コンビニエンスストアの「ポプラ」が手掛ける、炊きたてのご飯が味わえる弁当の店が、広島市内のデパートにオープンしました。福屋広島駅前店の地下1階にオープンした「ポプラデリ」。弁当と総菜を扱うポプラの新たな業態です。コンビニで人気の「ポプ弁」のオリジナル商品が4種類。北広島町産のコメを店内で精米し、炊き上げたアツアツのご飯を詰め込みます。■買い物客「オープンするのは知っていて