【モデルプレス＝2026/04/16】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のMIIHI（ミイヒ）が4月15日、自身のInstagramを更新。RIO（リオ）、RIKU（リク）とのプライベート3ショットを披露し、反響を呼んでいる。【写真】NiziUメンバー「可愛い」と話題の変装なしプラベショット◆ミイヒ、USJでのプラベショット公開ミイヒは「久々のゆにばーーー！！」とつづり、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでの写真を複数枚投稿。メンバー