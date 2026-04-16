リオ、ミイヒ、リク （C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/16】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のMIIHI（ミイヒ）が4月15日、自身のInstagramを更新。RIO（リオ）、RIKU（リク）とのプライベート3ショットを披露し、反響を呼んでいる。

【写真】NiziUメンバー「可愛い」と話題の変装なしプラベショット

◆ミイヒ、USJでのプラベショット公開


ミイヒは「久々のゆにばーーー！！」とつづり、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでの写真を複数枚投稿。メンバーのリオ、リクと色違いのお揃いのカチューシャをつけてピースサインをしている自撮りショットを公開した。

◆ミイヒの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「この3人でバレないなんてことある？」「オーラだだ漏れ」「遭遇したかった」「みんな可愛い」「普通に満喫してるとは」「3人とも楽しそう」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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