NiziUミイヒ・リオ・リク、USJでの“変装なし”3ショット公開に反響相次ぐ「オーラだだ漏れ」「遭遇したかった」
【モデルプレス＝2026/04/16】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のMIIHI（ミイヒ）が4月15日、自身のInstagramを更新。RIO（リオ）、RIKU（リク）とのプライベート3ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】NiziUメンバー「可愛い」と話題の変装なしプラベショット
ミイヒは「久々のゆにばーーー！！」とつづり、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでの写真を複数枚投稿。メンバーのリオ、リクと色違いのお揃いのカチューシャをつけてピースサインをしている自撮りショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「この3人でバレないなんてことある？」「オーラだだ漏れ」「遭遇したかった」「みんな可愛い」「普通に満喫してるとは」「3人とも楽しそう」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】NiziUメンバー「可愛い」と話題の変装なしプラベショット
◆ミイヒ、USJでのプラベショット公開
ミイヒは「久々のゆにばーーー！！」とつづり、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでの写真を複数枚投稿。メンバーのリオ、リクと色違いのお揃いのカチューシャをつけてピースサインをしている自撮りショットを公開した。
◆ミイヒの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「この3人でバレないなんてことある？」「オーラだだ漏れ」「遭遇したかった」「みんな可愛い」「普通に満喫してるとは」「3人とも楽しそう」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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