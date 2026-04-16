Adoの「唱」が、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計した「オリコン週間合算シングルランキング」において、ダブルミリオンポイントを達成した。【動画】Ado「唱」MV最新4月20日付で、週間0.3万PT（3,029PT）を獲得し、累積ポイントが200.1万PT（2,001,274PT）に到達した。「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」に続く自身2作目の200万PT達成となる。本作は、20