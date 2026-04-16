名古屋市中村区・名楽町にある、夜だけ開く「怪談カフェ」。客同士が怖い話を語り合い、共感や盛り上がりを楽しむユニークな空間です。同じ趣味の人が集い、交流と非日常を味わえる新感覚のカフェとして人気を集めています。 ■怪談を楽しむ新感覚カフェ 名古屋駅から西へ1キロの場所にある「怪談カフェ ホラーナイト」。看板には、おどろおどしい文字とイラストが描かれています。 店内にはド