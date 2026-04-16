不動産価格の高騰が続く現在、自宅マンションは立派な資産です。その価値を保つためにも、高額な費用をかけて修繕工事をしようと考えている人もいるかもしれません。ただし、住人が毎月必死に納めている修繕積立金は1円も無駄にできないでしょう。そこで今回、一級建築士で自宅マンションの管理組合理事長を務めた建山晃氏の著書『［新装版］マンションの大規模修繕でダマされない方法』（彩図社）より、修繕金の金額を抑える方法