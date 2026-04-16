北海道根室市珸瑤瑁１丁目で４月１６日午後１時前、消防から警察に「野火火災が起きている」と通報がありました。警察によりますと、火災は広い範囲の草地に及び、南西方向に燃え広がっているということです。けが人はいませんが、付近に住む人２人が避難したということです。この火災を受け、道は午後４時前、自衛隊に災害派遣を要請しました。ヘリコプターによる空中からの消火活動が行われるとみられます。