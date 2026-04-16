4月16日、営業運転前の最終検査を終えた東京電力の柏崎刈羽原発6号機。規制委員会から「使用前確認証」などの交付を受け午後4時から営業運転を開始しました。一方、再稼働反対を訴える市民団体は「この日を迎えたくなかった」と抗議しています。（画像提供：東京電力HD）